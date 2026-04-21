Cemre Baysel'in yeni pozları beğeni topladı! Stili tam not aldı
Ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel, başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisindeki başarılı performansının yanı sıra, sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün güzel oyuncunun son paylaşımları beğeni topladı.
Cemre Baysel, başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle kariyerinde zirveyi yaşarken, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminin en üst sırasına yerleşti.
Güzel oyuncunun hem aşk hayatındaki sessiz vedası hem de bu iddiaların üzerine yaptığı iddialı paylaşımlar çok konuşuluyor. Yaklaşık 10 gün önce başlayan ve bugün itibarıyla kesin gözüyle bakılan ayrılık iddiaları, sosyal medya hamleleriyle doğrulanmış durumda.
Bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Baysel, ünlü isimle birbirini Instagram'dan takipten çıkardı. Çift, birlikte çekilen tüm romantik karelerini hesaplarından kaldırdı. Bu hamle, takipçileri tarafından "ilişkinin tamamen bittiği" şeklinde yorumlandı.
Ayrılık iddialarının hemen ardından gelen bu iddialı paylaşım, magazin dünyasında "Cemre'den nispet pozları" olarak adlandırıldı. Siyah zemin üzerine renkli çiçek desenleriyle bezeli, süper mini ve vücuda oturan bir elbise tercih eden oyuncu, feminen hatlarını ön plana çıkardı.