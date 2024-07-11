Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz yeniden barıştı! Ayrılık kısa sürdü...

1,5 yıl önce ilişkileri sona eren Cemre Baysel-Aytaç Şaşmaz ikilisi uzun bir ayrılıktan sonra el ele görüntülendi.

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Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz yeniden barıştı! Ayrılık kısa sürdü... - Resim : 1

Baht Oyunu adlı yaz dizisinde birlikte rol alan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in kısa bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönmüştü.

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Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz yeniden barıştı! Ayrılık kısa sürdü... - Resim : 2

Ünlü çiftin ilişkileri hızla ilerlerken ve ikilinin evlenmesi beklenirken ani bir kararla yollarını ayırmışlardı.

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Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz yeniden barıştı! Ayrılık kısa sürdü... - Resim : 3

Tam 1,5 yıl önce ayrılan çiftten, hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz el ele görüntülendiler.

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Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz yeniden barıştı! Ayrılık kısa sürdü... - Resim : 4

Önceki gün görüntülendiğinde barışmayla ilgili soruları "Teşekkür ederim" diyerek geçiştiren Cemre Baysel, dün akşam Aytaç Şaşmaz ve arkadaşlarıyla bir mekanda buluşular. Baysel'le Şaşmaz gelen soruları cevapsız bırakmayı tercih ettiler.