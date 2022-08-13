Cengiz Coşkun, 8 yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile evlendi

2014-2019 yılları arasında ekranlara gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, sekiz yıl önce Romanyalı Beatrica Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü oyuncu ve sevgilisi, dün akşam dünyaevine girdi.

8 YILLIK BİRLİKTELİKTE MUTLU SON

İkili, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena'yı düğünde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. İkilinin nikah şahitliğini ise Cengiz Coşkun'un dizideki rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar yaptı. Düzyatan, 'Mutluluklar kardeşim' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Engin Altan Duzyatan (@enginaltandzytn)'in paylaştığı bir gönderi

RUS DİZİSİNE DAHİL OLDU

Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Cengiz Coşkun, birkaç hafta önce Rusya’nın popüler dijital platformu Start’ta üç sezondur bir numara olan ‘Gold Diggers’ (Yeniden Başlat) dizisine dahil olmuştu.