Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlendi

ilk olarak Aşk 101 dizisinde rol almasının ardından parlayan ve şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci rolüne hayat veren Ece Yüksel evlendi. 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.

"BİZ BUGÜN EVLENDİK"

24 yaşındaki oyuncu Yüksel, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız." ifadelerini kullandı. Haziran ayında nişanlanan çiftin düğün fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Yüksel, nikah için sade bir elbise giymeyi tercih etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ece Yüksel (@eceyuksel)'in paylaştığı bir gönderi

"NİCE MUTLU YILLARIMIZ OLSUN"

Öte yandan Ece Yüksel, nişan fotoğraflarını da "Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz." notuyla yayınlamıştı.