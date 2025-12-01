Cenk Tosun ve Ece Tosun boşanıyor mu? Açıklama geldi

2016'da nikâh masasına oturan, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunan futbolcu Cenk Tosun ile Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.
CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA
Söz konusu ayrılık iddiaların ardından Cenk Tosun'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu, boşanma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla..."
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Cenk Tosun, geçtiğimiz haftalarda oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından şu notla kutlamıştı: "Canım oğlum, Paşam. Bugün yeni yaşını kutlarken, baba olmanın bana verdiği en güzel armağanı bir kez daha hatırlıyorum. Seninle her geçen gün daha da gurur duyuyorum. İyi ki doğdun, nice mutlu yılların olsun." Paylaşım, hem futbol severler hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Cenk Tosun'un ailesi de sık sık sosyal medyada mutlu anlarını paylaşıyor. 2016 yılında Ece Akgürbüz ile evlenen milli futbolcunun, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.