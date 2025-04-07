Ceren Benderlioğlu yeni dövmesini böyle gösterdi
Kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu, kızı Nur'un çizimini beline dövme yaptırdı.
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Son olarak Deha dizisinde 'Kuduz' rolüyle izlediğimiz Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu, kızları Nur'un 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırdı.
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2010 yılında kendi gibi oyuncu Emir Benderlioğlu ile dünya evine giren Ceren Benderlioğlu, 2013 yılında kızları Nur'u kucağına almıştı.
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Şimdi ise Ceren Benderlioğlu, kızları Nur'un 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırdı.
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O anlarda çektiği fotoğrafları ve dövmenin son halini sosyal medya hesabından yayımlayan Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu'nun da eşlik ettiği görüldü.