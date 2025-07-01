Ceyda Düvenci oğlu Ali'nin doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun güneşim, hayat enerjim

Geçtiğimiz yıllarda Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran ve ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali, 9 yaşına bastı. Ceyda Düvenci, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ünlü oyuncu, oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"OĞLUMMMMMM… İYİ Kİ DOĞDUN… Güneşim… hayat enerjim… iyi huylum. Çok seviyorum seni… Bıraksan akşama kadar yazarım her anımız, sen de yeter annem dersin. her anımıza bin şükür ve tabii nicelerine…"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ceyda Düvenci (@ceydadvenci)'in paylaştığı bir gönderi

Düvenci'nin bu samimi ve sevgi dolu gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldı.