Ceyda Düvenci, Yalı Çapkını'ndaki 'İfakat' rolü için teklif aldığını söyledi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu & müzisyen Emre Altuğ'u ağırladı. Düvenci, Yalı Çapkını dizisinden teklif aldığını ancak kabul edemediğini söyledi.

"Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in olduğunu öğrenince de de çok mutlu oldum"

Ceyda Düvenci ekranda ilk kez, Yalı Çapkını'nda Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı İfakat rolünün önce kendisine teklif edildiğini açıkladı. Düvenci, Emre Altuğ'a "Adını görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in olduğunu öğrenince de de çok mutlu oldum, içim rahatladı" dedi.

Emre Altuğ ise, Yalı Çapkını'ndaki Orhan rolü için "Rol bana geldiğinde heyecanlandım. Benim yoğun çalışma saatlerine hazır olduğum bir dönemdi. Gülçin arkadaşım, Gözde çok eski arkadaşımdı, çok mutlu olarak projeye başladım" dedi.

"Biz hep çocukları ön planda tuttuk"

Çağla Şıkel ile olan evliliği bittikten sonra sık sık bir araya gelen Emre Altuğ, Ceyda Düvenci’nin bu ilişkiyi nasıl kurduklarına dair sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

“Elimizden geleni yaptık çünkü ikimizin de en ortak noktası çocuklardı yani onların hem mental yapısı hem fiziksel yapısının sağlıklı olması bizim önceliğimiz. Boşanmanın ilk dönemleri sıkıntılı, sancılıdır. Hangi noktalarda ayrışmanız gerektiğini biraz karşılıklı tepkilerle anlarsınız çünkü boşanmaya kadar hep bir aradasınızdır. Bu tepkileri alırken bir gerginlik de olabilir. Fakat biz hep çocukları ön planda tuttuğumuz için böyle bir gerginlik anı yaşanmıştır illaki yaşanmamış değildir ama yaşandıktan 5 dakika sonra çocuklarla sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyorduk.”