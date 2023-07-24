Ceyda Düvenci'den 'her şey yolunda' dövmesi

2015 yılında nikâh masasına oturan ve bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 10 Temmuz’da tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası tatile çıkan Ceyda Düvenci, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

DÖVMESİNİ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu, son olarak “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini böyle gösterdi.

"GÜNLERDİR BUNUN İÇİN NEFES ALIYORUM"

Ayrılık sonrası tatile çıkan Ceyda Düvenci, Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu, “Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.