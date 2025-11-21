Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: "Bu fotoğrafı çekince iyi hissettim kendimi"

Ceyda Düvenci'nin bu içten ve samimi paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görerek "Hiç yaşlanmayan, hiç değişmeyen bir güzellik," "içim ısındı mutlu bir aura," ve "gözlerinizin ışığı hiç sönmesin" gibi çok sayıda beğeni ve yorum almıştır.