Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: "Bu fotoğrafı çekince iyi hissettim kendimi"
Sevgilisi Güçlü Mete ile güzel bir beraberliği olan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Düvenci fotoğrafının altına "Birbirine iyi gelmeye niyet edenlere. Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? diye sorabilenlere." notunu düştü.
Geçtiğimiz yıllarda Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran ve şimdilerde radyocu Güçlü Mete ile güzel bir beraberlik yaşayan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kariyerine NTV'deki "Bambaşka Sohbetler" programıyla devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı derin ve duygusal paylaşımla dikkat çekti.
Düvenci, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı uzun notta, son zamanlarda yaşadığı duygusal zorlukları samimiyetle dile getirirken, sevdiklerinde ve ailesinde bulduğu huzura vurgu yaptı:
"Birbirine iyi gelmeye niyet edenlere. Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? diye sorabilenlere... Geceleri huzurla başını yastığa koyabilenlere ve buna sebep olabilenlere sevgiyle…"
Oyuncu, nefesinin son zamanlarda derinleşemediğini, göğsünün ortasında tıkandığını belirtirken, içsel huzuru ve derin nefesi çocuklarında bulduğunu duygusal bir dille anlattı: Boğazı ağrırken dahi "iyi misin anne?" diye soran kızıyla, yorgunluğunu görüp yanağını okşayarak "iyi misin?" diye soran oğluna şükranlarını sundu. Çocuklarının kapıda hazırladığı notların ve bu küçük anların kendisine derin bir nefes alma gücü verdiğini ifade etti.
Ceyda Düvenci'nin bu içten ve samimi paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görerek "Hiç yaşlanmayan, hiç değişmeyen bir güzellik," "içim ısındı mutlu bir aura," ve "gözlerinizin ışığı hiç sönmesin" gibi çok sayıda beğeni ve yorum almıştır.