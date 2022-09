Chloe Grace Moretz: Vücudum şaka olarak kullanılıyor!

25 yaşındaki ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, bir dönem viral olan kendisinin vücuduyla alay edildiği gönderinin kendisini sektörden uzaklaştırdığını itiraf etti. Sosyal medyada ‘Family Guy’ adlı komedi animasyon dizisindeki bir tiplemenin kendisine benzetildiği paylaşımlara atıfta bulunarak, bunun kendisine beden dismorfik bozukluğu yaşattırdığını aktardı.

"INSTAGRAM'IN HER YERİNE YAYILIYOR"

25 yaşındaki oyuncu Hunger dergisine konuşarak; fotoğrafının 'Legs Go All the Way Up Griffin' adlı, uzun bacaklı bir 'Family Guy' dizisi karakterine benzemesi için photoshop'landığı bir internet şakasının, Beden Dismorfik Bozukluğu'ndan (BDB) muzdarip olmasına neden olduğunu açıkladı ve ekledi:

"Sadece orada oturduğumu, 'Vücudum şaka olarak kullanılıyor. Bu kim olduğumla ilgili değiştiremeyeceğim bir şey ve Instagram'ın her yerinde yayınlanıyor' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu fotoğraf, 'Family Guy'dan uzun bacaklı ve kısa gövdeli bir karaktere benzetildi; o dönem en çok paylaşılan şakalardan biriydi. Bunun üstesinden gelmek benim için çok zor bir şey."

"ANSKİYETE YAŞAMAMA SEBEP OLDU"

Yaşananların kendisini halkın içine çıkmaktan 'rahatsız' hissettirmesi yüzünden üzgün olduğunu, ancak biraz gözlerden uzaklaşmanın iyi geldiğini de açıklayan Moretz, "Bu durum; eskiden sevdiğim giyinme, kırmızı halıya çıkma ve poz verme gibi şeyleri benden alarak fotoğrafım çekildiğinde anksiyete yaşamama sebep oldu" diye konuştu.

Genel olarak son 24 ayından bahseden ünlü isim, "Bu iki yılın 'dönüştürücü' olduğunu söylemek yetersiz kalıyor. Artık önceden olduğumdan çok farklı bir kızım. Şimdi bir kadın gibi hissediyorum" diye konuştu.

