Cihat Tamer: "59 yıllık tek evliyim... Şimdi karımı daha çok seviyorum"
Usta oyuncu Cihat Tamer, “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Tamer, programda 59 yıllık evliliği ve toplumsal değişim üzerine samimi açıklamalarda bulundu.
Usta oyuncu Cihat Tamer, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
59 yıllık mutlu bir evliliği olduğunu anlatan usta oyuncu, “59 yıllık tek evliyim ben. Evli olarak doğmuş gibiyim. Kendimi bildim bileli evliyim. 59 yıl… Şimdi karımı daha çok seviyorum" dedi.
81 yaşındaki Cihat Tamer, sözlerine "Bilinçli olarak evlendik zaten, askerliğimi Gelibolu’da yaptım, orada aşık oldum. Yaş aldıkça, yaşlandıkça bir takım şeyler eksiliyor belki, ama bir takım şeyler de çoğalıyor. Sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı…” diye devam etti.
Öte yandan Cihat Tamer'in kanserle mücadele eden 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, 2024 yılının ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
Cihat Tamer, acısını "Ben de bu acıdan sonra çok fazla yaşamam. 81 yaşına geldim. Hayatımın son dönemlerinde keyif yapacağımı düşünürken evlat acısı ile tanıştım. Çok zor, çok!" sözleriyle dile getirmişti.