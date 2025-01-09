Cihat Tamer: "59 yıllık tek evliyim... Şimdi karımı daha çok seviyorum"

81 yaşındaki Cihat Tamer, sözlerine "Bilinçli olarak evlendik zaten, askerliğimi Gelibolu’da yaptım, orada aşık oldum. Yaş aldıkça, yaşlandıkça bir takım şeyler eksiliyor belki, ama bir takım şeyler de çoğalıyor. Sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı…” diye devam etti.