Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın'ın büyük değişimi şaşırttı! İşte son hali
Bir dönemin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çılgın Bediş'te Banu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Sonay Aydın'ın son halini görenler şaşırıyor.
1996-2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisi herkesin beğenisini kazanmıştı. Dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydının son hali gündem oldu.
Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.
48 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle İngiltere'de yaşıyor. Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor: "Çılgın Bediş bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere'ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.
Orada hayatımın ilk aşkı olan İngiltere'nin köklü ailelerinden birine mensup işadamı eşimle tanıştım. Her ne kadar ömrümü başka bir ülkede geçirmek istemesem de âşık olunca insan her şeye boyun eğiyor. İlk eşimi, 2012 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu kaybettim.