Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın'ın büyük değişimi şaşırttı! İşte son hali

48 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle İngiltere'de yaşıyor. Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor: "Çılgın Bediş bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere'ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.