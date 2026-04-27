'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, İstanbul'u terk ediyor

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı Tutku Yılmaz ile 1 Haziran 2025'te nikâh masasına oturmuştu.

Yılmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Kızılay, radikal bir karar aldı.

Oyuncu, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak eşi Tutku Yılmaz ile birlikte Sapanca'ya taşınacağını açıkladı.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Sapanca'daki evi 10 yıl önce satın aldığını söyleyen Furkan Kızılay, şehir hayatının kendisini yorduğunu ve artık doğayla iç içe bir yaşam istediğini ifade etti.

"KALİTELİ BİR YALNIZLIK ARAYIŞINDAYDIK"

Kızılay, aldığı yeni kararı şu sözlerle anlattı: Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi beni yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık.

Eşiyle Sapanca'daki evi görmeye giden Kızılay, tadilat işlerinin uzun süreceğini söyledi.

Oyuncu, ayrıca "Eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.