Dinçer Güner yorumladı: 1 Mayıs'ta gerçekleşecek Akrep dolunayı ve tüm burçlara etkileri
1 Mayıs’ta Akrep burcunun 11. derecesinde gerçekleşecek dolunayı mercek altına alan ünlü astrolog Dinçer Güner, bu güçlü gökyüzü olayının hayatımıza yansımalarını ve 12 burç üzerindeki kritik etkilerini yorumladı. İşte dolunayın burçlara özel rehberi...
Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde bir yol haritası sunan Güner, dolunayın etkilerini tüm burçlar için tek tek ele aldı.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
1 Mayıs'ta 11 Derece Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay sizin 8. evinizde (ortak kaynaklar, borçlar, miras, vergiler, dönüşüm ve krizler) gerçekleşiyor. Finansal konularda önemli bir tamamlanma enerjisi hakim. Bir borcun kapatılması, kredi başvurusunun sonuçlanması, miras veya nafaka gibi bir konunun netleşmesi gündeme gelebilir. Eşinizin veya ortağınızın mali durumuyla ilgili konular da vurgulanır. Akrep’in yoğun doğası gereği, duygusal olarak derinlere indiğiniz, gizli kalmış meselelerin açığa çıktığı ve psikolojik olarak dönüştüğünüz bir süreç olabilir.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
Akrep burcunda, yani sizin tam karşıt eviniz olan 7. evinizde (ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlıklar) bir dolunay yaşanacak. Bu dolunay, mevcut bir ilişkinizle, ortaklığınızla veya evliliğinizle ilgili önemli bir konuyu aydınlatacak ve bir sonuca bağlayacak. İlişkilerdeki güç dinamikleri, tutkular ve sırlar bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Bir ilişkinin geleceği hakkında önemli bir karar alınabilir veya bir ortaklığın durumu netleşebilir. Duygusal olarak yoğun ve dönüştürücü bir aydınlanma anı olacak.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
Akrep burcunda meydana gelecek dolunayın etkisiyle yoğun bir projenin sonuna gelebilir, iş yerinizdeki bir durumu netleştirebilir veya sağlığınızla ilgili bir konuda önemli bir farkındalık yaşayarak yeni bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Bu dolunay, çalışma hayatınızın veya günlük rutinlerinizin ardındaki derin dinamikleri ve motivasyonları anlamanıza yardımcı olacak.