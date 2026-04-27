Kerem Bürsin'in yeni projeleri belli oldu

Ekranın sevilen isimlerinden Kerem Bürsin, önümüzdeki dönemde iki önemli sinema projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun kariyer yolculuğunda asıl dikkat çeken ve hazırlıkları hız kazanan yapım ise O3 Medya imzalı “Çizginin Dışında” filmi.





SAHALARDAN BEYAZ PERDEYE: BİR VOLEYBOL HİKAYESİ



Kerem Bürsin’in imza aşamasında olduğu öğrenilen “Çizginin Dışında”, spor dünyasının disiplinini ve heyecanını sinemaya taşıyor. İlk gelen bilgilere göre voleybol temalı bir hikayeyi merkezine alan film, oyuncunun daha önceki projelerinden farklı olarak fiziksel performansın ön planda olduğu bir spor dramasına odaklanacak.



Projenin mutfağında ise Bürsin’in kariyerinde önemli yeri olan isimler bir araya geliyor. Yönetmenliğini reklam ve sinema dünyasından tanınan Engin Erden yaparken, senaryosunu ise Kerem Bürsin’in geniş kitlelerce sevilmesini sağlayan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin de yazarı olan Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.





KEREM BÜRSİN'İN DİĞER PROJESİ: YORGUN GÜNEŞ



Bürsin’in sinema gündemindeki bir diğer heyecan verici gelişme ise usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Yorgun Güneş”. Oyuncu, sanat sinemasının bu iddialı yapımında Pınar Deniz’in canlandırdığı Defne karakterinin geçmişine ışık tutan sahnelerde yer alacak.



Flashback sahneleriyle hikayeye dahil olacak olan Bürsin, Defne karakterinin eski sevgilisi rolüyle filme renk katacak. Bu proje, oyuncunun kariyerinde ilk kez bir Nuri Bilge Ceylan filminde yer alması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.