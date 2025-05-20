Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler
'Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u olarak tanınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren Furkan Kızılay Aralık ayında sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etmişti.
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Kızılay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Furkan Kızılay ile Tutku Yılmaz, törenden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Kızılay, paylaşımına "17.05.25" notunu düştü.