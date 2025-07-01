Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı balayı için İtalya'nın Sardinya Adası'na gitti

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, 22 Haziran’da Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çorum’da, Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde gerçekleşen düğün, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıldırım Demirören, Acun Ilıcalı ve Osman Gökçek gibi spor, medya ve siyaset dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı tören, uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Yeni evli çift, düğünün ardından balayı için İtalya’nın Sardinya Adası’na gitti. Elif Engin Ahlatcı, romantik balayı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle keyifli anlarını paylaştı. Kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.