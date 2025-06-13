Danla Bilic bugüne kadar estetik ameliyatlarına ne kadar ödediğini açıkladı

Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.