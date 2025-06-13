Danla Bilic bugüne kadar estetik ameliyatlarına ne kadar ödediğini açıkladı
Sosyal medyanın ve makyaj dünyasının tanınan ismi 30 yaşındaki Danla Bilic, katıldığı bir programında estetik operasyonlarına ne kadar harcadığını ilk kez tüm detaylarıyla açıkladı. Üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusundan dolayı pişman olan Bilic, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez ameliyat olmuştu.
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Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğü yönündeki iddiaları kamuoyuna duyurmuştu.
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Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Berk Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Paylaşımlarına devam eden Bilic, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı.
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Ünlü fenomen son olarak yaptırdığı estetik ameliyatlarla adından söz ettirdi. 30 yaşındaki isim, peş peşe geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.