David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi
Ünlü futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi.
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49 yaşındaki emekli futbolcu David Beckham, oğlu ve oğlunun sevgilisi Kim Turnbull ile birlikte İstanbul'a geldi.
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Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi Kapalı Çarşı'yı gezdi.
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Romeo Beckham'a, Kapalı Çarşı gezisinde sevgilisi Kim Turnbull da eşlik etti.
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David Beckham ise İstanbul ziyaretinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Takım oyuncuları o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.