David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi

Ünlü futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi - Resim : 1

49 yaşındaki emekli futbolcu David Beckham, oğlu ve oğlunun sevgilisi Kim Turnbull ile birlikte İstanbul'a geldi.

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David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi - Resim : 2

Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi Kapalı Çarşı'yı gezdi.

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David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi - Resim : 3

Romeo Beckham'a, Kapalı Çarşı gezisinde sevgilisi Kim Turnbull da eşlik etti.

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David Beckham ile oğlu Romeo Beckham, İstanbul'a geldi - Resim : 4

David Beckham ise İstanbul ziyaretinde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Takım oyuncuları o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.