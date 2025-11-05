David Beckham şövalyelik unvanına layık görüldü
David ve Victoria Beckham, eski futbolcu ve süperstarın şövalyelik unvanını aldığı Windsor Kalesi'nde boy gösterdiler. 3. Charles'ın doğum günü onur listesinde ismi yer alan Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle bu unvanı aldı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki David Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi. Törende şık bir takım elbisesiyle yer alan Beckham’a, eşi Victoria Beckham eşlik etti.
Lady Victoria (artık bu şekilde anılacak) törende, kendi markasından siyah, tam maksi sayılmayacak bir elbise giydi. Kolları yarık ve beli büzgülü elbiseyi peçeli bir fascinator ile tamamladı.
Törenin ardından eşiyle birlikte objektiflere poz veren Beckham, “Doğu Londra’da büyüyen bir çocuk olarak bugün burada olmak büyük bir gurur. Bu, sadece benim değil, ailemin başarısı” diyerek duygularını dile getirdi.