Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı mesajlar verdi. Sonrasında merak edenler için güzellik sırrını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi.
'BİZ KADINLAR BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ'
Ünlü sunucu ve şarkıcı, “Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum” diye konuştu.
Samyeli, günlük rutinlerinden de bahsetti. Sahne alan şarkıcı güzellik sırrını da açıkladı:
'VÜCUDUMU FIRÇALAYIP, SOĞUK DUŞ ALIRIM'
“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak” dedi.