Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı

'VÜCUDUMU FIRÇALAYIP, SOĞUK DUŞ ALIRIM'

“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak” dedi.