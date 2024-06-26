Demet Akalın ailesi ile Datça'da tatil yapıyor! İşte Akalın'ın yeni tatil pozları

Yağlarını operasyonla aldıran ve eski fit günlerine dönen şarkıcı, “Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.” demişti.