Demet Akalın ailesi ile Datça'da tatil yapıyor! İşte Akalın'ın yeni tatil pozları
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçirdiği operasyonla yağlarını aldırarak ve kilo vererek eski fit günlerine geri döndü. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Akalın'a sosyal medyada ise yorum yağdı.
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Yıllarça diyetle kilo vermeye çalışan ünlü popçu Demet Akalın, bir türlü başarılı olamamıştı. Kilolu halinden sıkılan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırmış 11 kilo birden vermişti.
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Verdiği kiloları her fırsatta göstermeye çalışan Akalın şimdi de ailesiyle birlikte çıktığı Datça tatilinden kendini paylaşmaya doyamadı.
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Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Akalın, fit vücudu ve özgüveniyle dikkat çekti.
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Yağlarını operasyonla aldıran ve eski fit günlerine dönen şarkıcı, “Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.” demişti.