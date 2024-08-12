Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi
Şarkıcı Gülşen'i kıyafet üzerinden hedef alan Demet Akalın, geçtiğimiz günler transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi.
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İzmir'de bir plajda sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kıyafetiyle gündem oldu.
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Akalın, kıyafetine gelen "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna kayıtsız kalmadı.
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Akalın şunları söyledi:
"Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlara giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim. Eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun gibi milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?"
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Ünlü şarkıcı daha önce Gülşen ve Hadise gibi meslektaşlarının kıyafetlerini eleştirmişti.