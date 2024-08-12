Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi

Şarkıcı Gülşen'i kıyafet üzerinden hedef alan Demet Akalın, geçtiğimiz günler transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Akalın'ın benzer kıyafeti giymesi, sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi.

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Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi - Resim : 1

İzmir'de bir plajda sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kıyafetiyle gündem oldu. 

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Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi - Resim : 2

Akalın, kıyafetine gelen "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna kayıtsız kalmadı.

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Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi - Resim : 3

Akalın şunları söyledi:

"Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlara giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim. Eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun gibi milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?"

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Demet Akalın sahne kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi - Resim : 4

Ünlü şarkıcı daha önce Gülşen ve Hadise gibi meslektaşlarının kıyafetlerini eleştirmişti. 