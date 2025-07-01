Demet Özdemir'den siyah beyaz yeni tatil kareleri

Başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda fırtına gibi esen Demet Özdemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu atmaya başladı. Başarılı oyuncu, tatil sürecini sosyal medya paylaşımlarıyla da renkli hale getiriyor.

Sosyal medyada aktifliğiyle dikkat çeken Özdemir, bu kez takipçilerinin karşısına siyah beyaz karelerle çıktı. Doğal güzelliğini ön plana çıkaran fotoğraflarına esprili bir şekilde “Oldukça renkli” notunu düşen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Arka arkaya yaptığı bu paylaşımlar, hem hayranlarından hem de sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı.

Kanal D'nin sezonun en çok konuşulan yapımlarından "Eşref Rüya" dizisinde 'Afra' karakterine hayat veren Ebrar Karabakan, geçtiğimiz günlerde aynı projede ablasını canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir hakkında konuştu.

Beste Sırapınar'a konuşan Karabakan, Özdemir'i şu sözlerle anlattı:

"Demet bence onunla tanışan, hayatına girmiş herkes için kalbe düşen, naif bir ışık gibi etrafı aydınlatan, çok tatlı bir insan. İyi ki onunla çalışıyorum. Biz hep çok gülüyoruz. Her anımız çok eğlenceli geçiyor."

Bu sözler, iki oyuncu arasındaki set uyumunun ve sıcak ilişkilerinin bir göstergesi olarak yorumlandı.