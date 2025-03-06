Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaştı. Özdemir, yeni imaj denemesiyle hayranlarının dikkatini çekti.
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Başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı "Eşref Rüya" ile ekrana dönmek için sabırsızlanan Demet Özdemir sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan doğum günü pozlarını paylaşmıştı.
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdi de sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaştı.
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Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imaj denemesiyle hayranlarının dikkatini çekti.