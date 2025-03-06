Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaştı. Özdemir, yeni imaj denemesiyle hayranlarının dikkatini çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı - Resim : 1

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı "Eşref Rüya" ile ekrana dönmek için sabırsızlanan Demet Özdemir sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan doğum günü pozlarını paylaşmıştı. 

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Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı - Resim : 3

Ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdi de sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaştı.

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Demet Özdemir’den yeni imaj denemesi! Kısa saçlı haline yorum yağdı - Resim : 4

Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imaj denemesiyle hayranlarının dikkatini çekti.