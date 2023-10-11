Demet Özdemir'in set paylaşımı
FOX ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Ünlü oyuncu setten yayınladığı karelere "Adım Farah" notunu düştü.
Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerinde oynadığı Adım Farah dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Yapımcılığını O3'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç’in yazdığı “Adım Farah” dizisi bugün yeni sezonuyla FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Adım Farah"
Demet Özdemir setten fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karelere "Adım Farah" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.
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