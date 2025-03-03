Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

1 / 4
No:309, Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan Demet Özdemir, yeni dizisi 'Eşref Rüya' dizisi için geri sayıma başladı.
2 / 4
Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak olan Demet Özdemir'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
3 / 4
Takvim'in haberine göre Özdemir, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştı.
4 / 4
Bu arada Demet Özdemir geçen eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL kazanmıştı.