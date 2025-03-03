Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

Çok yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Eşref Rüya' dizisinde başrol oyuncusu Demet Özdemir'in alacağı ücret belli oldu.

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Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim : 1

No:309, Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Adım Farah gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan Demet Özdemir, yeni dizisi 'Eşref Rüya' dizisi için geri sayıma başladı.

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Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim : 2

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşacak olan Demet Özdemir'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

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Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim : 3

Takvim'in haberine göre Özdemir, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştı.

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Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim : 4

Bu arada Demet Özdemir geçen eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL kazanmıştı.