Demet Şener: Seninle gurur duyuyorum oğlum
Demet Şener ile eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, U14 Türkiye Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ve sayı kralı oldu. Demet Şener oğlunu sosyal medya hesabından tebrik etti.
Bu yıl Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan ve Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile başarılı bir performans ortaya koydu.
TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ
10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.
DEMET ŞENER: SENİNLE GURUR DUYUYORUM OĞLUM
Oğlu adına büyük gurur yaşayan ünlü model, duygularını sosyal medya hesabından yayınladı. Şener, "Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem... Seni çok seviyorum" notunu düştü.
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