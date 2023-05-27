Demet Şener: Seninle gurur duyuyorum oğlum

Bu yıl Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan ve Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile başarılı bir performans ortaya koydu.

TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.

DEMET ŞENER: SENİNLE GURUR DUYUYORUM OĞLUM

Oğlu adına büyük gurur yaşayan ünlü model, duygularını sosyal medya hesabından yayınladı. Şener, "Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem... Seni çok seviyorum" notunu düştü.