Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin'e hapis cezası: Hakime teşekkür ediyorum

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."