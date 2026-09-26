Deniz Baysal ile Barış Yurtçu boşandı

2019 yılında evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, yollarını ayırdı. Deniz Baysal, fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

2019 yılında evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, yollarını ayırdı. Deniz Baysal, fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

AYRILIĞI BARIŞ YURTÇU'NUN BABASI DUYURDU

İkilinin ayrılığını ise Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu duyurdu. Boşanma iddiasının yer aldığı bir haber sayfasının altına büyük harflerle, “Barış Yurtçu tek celsede Deniz Baysal’dan boşanmıştır” yazdı. Mesajının sonuna da bir kalp emojisi ekledi.

Deniz Baysal, boşanma sonrasında Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve profilinden Yurtçu soyadını da sildi.

"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" ifadelerini kullanmıştı.