Ebru Şallı, kaybettiği oğlunun doğum gününü kutladı

Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümüyle yıkılmıştı. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, sosyal medya hesabından Pars'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı.

OĞLUNU KAYBEDELİ 6 YIL OLDU

Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 yıl önce kaybettiği oğlunu andı. Oğluyla karelerini yayınlayan Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Kalbim, Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep."

"LÜTFEN ÇOCUKLAR ÖLMESİN ARTIK"

"Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm." Şallı'nın paylaşımına aralarında Demet Şener, Pınar Altuğ ve Güzide Duran'ın olduğu ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

DEMET ŞENER'DEN DESTEK

Şallı'nın paylaşımı sevenlerini derinden etkilerken arkadaşı Demet Şener'den destek yorumu geldi. Şallı'ya destek olan Şener, "Canımsınız. Hayatımda tanıdığım en güçlü kadınsın. Tüm kalbimle hep yanındayım Allah kalbine ferahlık versin. Seni çok seviyorum" dedi.