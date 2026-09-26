Biran Damla Yılmaz'dan hapis cezası iddialarına yanıt

Haziran ayında Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, oyuncunun Almanya'da bulunduğu dönemde bir dizi estetik işlem yaptırdığını ve söz konusu işlemlerin toplam tutarının ise 285 bin euroyu bulduğunu iddia etmişti.

285 bin euroluk ücretin ödenmemesi nedeniyle konunun yargıya taşındığı ve süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan Almanya'da hapis cezası aldığı ve estetik borcu bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan aracılığıyla hazırlanan belgeleri yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, böyle bir yargılama bakımından görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek konu hakkında bilgi talep ettim.

"MAHKEME KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Özellikle, bu konuda yetkili olabilecek mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir mahkeme dosya numarası tespit edilebilmiştir. Mahkeme kalemiyle yaptığım telefon görüşmesinde de kendilerinde buna karşılık gelen herhangi bir mahkeme dosya numarasının bulunamadığı tarafıma bildirilmiştir.

Biran Damla Yılmaz'ın hukuk ekibi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da söz konusu belgelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, haberlere dayanak gösterilen belgelerde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. Hukuk ekibi, doğrulanmamış iddialara ve asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.