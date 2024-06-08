Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a: Nafakanı gururla ödeyeceğim

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi.