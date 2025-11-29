Derin Talu arkadaş seçiminde kriterlerini açıkladı

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı Derin Talu, sosyal medyada bulunduğu paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Derin Talu, yeni paylaşımında arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı. Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" ifadesiyle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Derin Talu, Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, boy takıntısının olduğunu açıklayarak; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.