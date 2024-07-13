Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi

Fizy platformunda yayınlanan “Popcast” programına şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök konuk oldu.

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Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi - Resim : 1

Sunucu Kaan Ölker “Popcast” programına konuk olan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftine aşk hayatına dair sorular yöneltti.

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Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi - Resim : 2

Kaan Ölker'in 'Hiç ayrıldınız mı?' sorusuna ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şaşırtan bir yanıt verdi.

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Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi - Resim : 3

'HAVALE NOTLARINA MESAJLAR YAZARAK BANA ULAŞMAYA ÇALIŞTI'

Uluğ, “Bir kere ayrıldık. Ben Asil’i her yerden engelledim. Banka hesabından havale notlarına mesajlar yazarak bana ulaşmaya çalıştı.” açıklamasında bulundu.

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Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi - Resim : 4

Asil Gök ise Uluğ’la ilişkisinin kendisini değiştirdiğini söylerek, “Çok sinirli, herkesle küsen, gergin biriyken değiştim.” dedi.