Derya Uluğ: Asil bana havale yaparak mesaj gönderdi

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Sunucu Kaan Ölker “Popcast” programına konuk olan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftine aşk hayatına dair sorular yöneltti.
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Kaan Ölker'in 'Hiç ayrıldınız mı?' sorusuna ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şaşırtan bir yanıt verdi.
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'HAVALE NOTLARINA MESAJLAR YAZARAK BANA ULAŞMAYA ÇALIŞTI'
Uluğ, “Bir kere ayrıldık. Ben Asil’i her yerden engelledim. Banka hesabından havale notlarına mesajlar yazarak bana ulaşmaya çalıştı.” açıklamasında bulundu.
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Asil Gök ise Uluğ’la ilişkisinin kendisini değiştirdiğini söylerek, “Çok sinirli, herkesle küsen, gergin biriyken değiştim.” dedi.