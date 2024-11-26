Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim
Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'da top koşturan futbolcu Lucas Torreira'ın mutlu beraberliği tam gaz devam ediyor.
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Önce Arjantin'e daha sonra da Lucas Torreira'nın memleketi Uruguay'a giden ünlü çift, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmemişti.
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Devrim Özkan ile Mucas Torreira, dün akşam birlikte katıldıkları bir davetten fotoğraflar paylaşarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.