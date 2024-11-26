Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim - Resim : 1

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'da top koşturan futbolcu Lucas Torreira'ın mutlu beraberliği tam gaz devam ediyor.

 

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Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim - Resim : 2

Önce Arjantin'e daha sonra da Lucas Torreira'nın memleketi Uruguay'a giden ünlü çift, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmemişti. 

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Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim - Resim : 3

Devrim Özkan ile Mucas Torreira, dün akşam birlikte katıldıkları bir davetten fotoğraflar paylaşarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim - Resim : 4

Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü. 