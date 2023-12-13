Devrim Özkan'dan sevgilisi Torreira'ya: Aşkım, şampiyonum

Şu sıralar Ne Gemiler Yaktım dizisinde oynayan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor. Oyuncu, maçtan saatler önce sevgilisine destek verdi.

"BENİM AŞKIM"

Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum" ifadelerini kullandı. Sevgilisine kayıtsız kalamayan Torreira da "Seni seviyorum" diye yanıt verdi.

"HABERLER ASILSIZ VE YALANDIR"

Öte yandan birkaç hafta önce Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürülmüştü. Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.