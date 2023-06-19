Didem Balçın: Bir akşam üstü tekrar aşık olabilirim sana!

Çakallarla Dans, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından birlikte tatile çıktıkları eşi Can Aydın'a aşkını ilan etti.

"BİR AKŞAM ÜSTÜ TEKRAR TEKRAR AŞIK OLABİLİRİM SANA"

Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği poza; "Bodrum’da bir akşam üstü tekrar tekrar aşık olabilirim sana" notunu düştü. Didem Balçın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

2020 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Didem Balçın ile avukat Can Aydın, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2 yaşında bir oğulları bulunuyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.