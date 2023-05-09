Didem Balçın'dan eşine yıl dönümü mesajı: Seninle her şeye varım

Oyuncu Didem Balçın, 2020'de sevgilisi Can Aydın ile dünyaevine girmişti. Çift, 2021'de bebeklerini kucaklarına almıştı. İkili çocuklarına Alican adını vermişti.

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM"

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, eşiyle deniz kenarında poz verdi. Balçın, "Seninle her şeye varım... Mutlu yıl dönümleri..." şeklinde konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Didem Balçın Aydın (@didembalcin)'in paylaştığı bir gönderi

"OĞLUMU BİRAZ DAHA FAZLA GÖRSEM ÇOK GÜZEL OLACAK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, doğum sonrası daha çok çalıştığını ifade etmişti. Balçın, "Gezmediğim ve çalıştığım için beni görmüyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

Balçın, "Oğlumu biraz daha fazla görsem çok güzel olacak" ifadelerini de kullanmıştı.