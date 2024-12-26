Didem Soydan: Üniversiteyi bitirmedim, ailemde büyük problem oldu

Soydan "Tekstilin çok zor olduğu para kazanılmayan bir dönemde işe başladım. Bir savaştı. Önümde çok güzel yol gösteren insanlar oldu. A plus bir ekiple modelliğe başladım o benim şansım oldu. Diesel'de Umut Eker'le birlikte çalışmaya başladık. Umut Ünal geldi mağazaya servis veriyorum. Sen hangi günler izinlisin seni defileye çıkarmak istiyorum dedi. Ardından bir sürü defileye çıktım ama aynı zamanda satış yapmaya devam ettim. Yoğunlaşınca da defileler bıraktım." dedi.