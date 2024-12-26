Didem Soydan: Üniversiteyi bitirmedim, ailemde büyük problem oldu
Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan, modellik kariyerinden ve aile hayatından bahsetti.
Tarzı ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu ve bazı samimi açıklamalarda bulundu.
1984 yılında İstanbul'da doğup büyüyen Soydan, babasının Üsküp'lü annesini Trakyalı olduğunu anlattı. Burnuna estetik yaptığını da anlatan ünlü manken mesleğinin 12. yılında 30 yaşından sonra yaptırdığını söyledi.
Lise mezunu olan Didem Soydan üniversiteyi bitirmediğini ve ailesinde büyük problem olduğunu anlattı. Bir zaman sonra ailesinin mesleğini aşkla yaptığını anladığını söyledi.
Soydan "Tekstilin çok zor olduğu para kazanılmayan bir dönemde işe başladım. Bir savaştı. Önümde çok güzel yol gösteren insanlar oldu. A plus bir ekiple modelliğe başladım o benim şansım oldu. Diesel'de Umut Eker'le birlikte çalışmaya başladık. Umut Ünal geldi mağazaya servis veriyorum. Sen hangi günler izinlisin seni defileye çıkarmak istiyorum dedi. Ardından bir sürü defileye çıktım ama aynı zamanda satış yapmaya devam ettim. Yoğunlaşınca da defileler bıraktım." dedi.