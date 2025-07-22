Çeşme'de aşk! Ebru Şahin ile Cedi Osman birbirlerini öpmeye doyamadı
2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Şahin, eşiyle birlikte Çeşme'de tatile çıktı. Birbirlerine olan düşkünlükleriyle dikkat çeken çiftin, birbirlerini öpücüklere boğduğu romantik anlar objektiflere yansıdı.
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Son olarak "Gizli Bahçe" dizisindeki başrol performansıyla adından söz ettiren oyuncu Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
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2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Şahin, eşiyle birlikte Çeşme'de tatile çıktı.
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, plaja gelir gelmez kendilerini serin sulara atan Ebru Şahin ve Cedi Osman, denizde uzun süre keyifli anlar geçirdi.
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Birbirlerine olan düşkünlükleriyle dikkat çeken çiftin, birbirlerini öpücüklere boğduğu romantik anlar objektiflere yansıdı. Deniz keyfinin ardından ünlü çift, localarına geçerek tatillerine devam etti.