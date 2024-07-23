Anasayfa Magazin İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı
İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı
Evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de yaşamaya başlayan oyuncu Gizem Karaca, zaman zaman lüks evinden paylaşım yapıyor. Karaca o paylaşımlara yenisini ekledi.
1 / 10
Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Eve Düne Yıldırım, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.
2 / 10
Evlendikten sonra magazin dünyasından kendini çeken oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam yaşamaya başladı.
3 / 10
Karaca İzmir'deki evini zevkle döşedi, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
4 / 10
"Konumuz huzur" diyerek lüks detaylara sahip villasından paylaşım yapan Karaca'nın evi hayran bıraktı.