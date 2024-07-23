İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı

Evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de yaşamaya başlayan oyuncu Gizem Karaca, zaman zaman lüks evinden paylaşım yapıyor. Karaca o paylaşımlara yenisini ekledi.

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İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı - Resim : 1

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Eve Düne Yıldırım, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti. 

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İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı - Resim : 2

Evlendikten sonra magazin dünyasından kendini çeken oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam yaşamaya başladı.

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İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı - Resim : 3

Karaca İzmir'deki evini zevkle döşedi, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

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İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı - Resim : 4

"Konumuz huzur" diyerek lüks detaylara sahip villasından paylaşım yapan Karaca'nın evi hayran bıraktı.  