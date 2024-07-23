İzmir'e yerleşmişti! Oyuncu Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek lüks villasını paylaştı

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Eve Düne Yıldırım, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.