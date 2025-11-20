Dilan Çiçek Deniz'in Kahire pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kariyerine yalnızca oyunculukla değil, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de yeni bir boyut kazandı. Kendi yapımcılığını üstlendiği ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı kısa filmiyle, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atarak 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde özel gösterime katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle festival kapsamında gerçekleştirilen özel gösterim, Türk sinemasına gösterilen yoğun ilgiyle karşılandı.
Ünlü oyuncuya, gösterimde filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu da eşlik etti. İkili, gösterim sonrası izleyiciyle bir araya gelerek filmi ve yaratım sürecini anlattı; festival takipçileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Gösterim sonrası deneyimini paylaşan Dilan Çiçek Deniz, bu projenin kendisi için taşıdığı özel anlamı şu sözlerle ifade etti: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı.”