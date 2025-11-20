Dilan Çiçek Deniz'in Kahire pozlarına beğeni yağdı

Gösterim sonrası deneyimini paylaşan Dilan Çiçek Deniz, bu projenin kendisi için taşıdığı özel anlamı şu sözlerle ifade etti: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı.”