Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal evliliklerindeki 10. yılını sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı - Resim : 1

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren oyuncu Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

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Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı - Resim : 2

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla kutladı.
 

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Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı - Resim : 3

Instagram hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunan Rutkay, sahilde yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı - Resim : 4

Güldür Güldür Show programında boy gösteren Doğa Rutkay  o karelere "Enfes günlerin enfes insanları vardır" notunu düştü. 