Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti evliliklerinin 10. yılını kutladı
Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal evliliklerindeki 10. yılını sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
1 / 6
Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren oyuncu Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.
2 / 6
Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla kutladı.
3 / 6
Instagram hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunan Rutkay, sahilde yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 6
Güldür Güldür Show programında boy gösteren Doğa Rutkay o karelere "Enfes günlerin enfes insanları vardır" notunu düştü.