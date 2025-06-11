Dört yıl içinde anne ve babasını kaybeden Aslı Hünel'den paylaşım

Aslı Hünel ile oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel, dört yıl önce anne ve babasını kaybetmişti.

Babasının ardından annesinin kaybıyla yıkılan Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntü ve özlemi paylaştı.

"ANNEM VE BABAM BERABERLER İNANIYORUM"

Instagram hesabından anne ve babasının yıllar önce el ele yürüdükleri bir videosunu yayınlayan Aslı Hünel "Yıl 2017 Bodrum bu aylar annem ve babam. Şimdi yine el ele beraberler buna inanıyorum. Annemin ilaçları, göz damlaları babam taşıyor çanta yapmış. Bebekler gibi baktın anneme babam" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN BİR HABER ALIYORUM"

Daha sonra anne ve babasının kolye içinde fotoğraflarını yayınlayan Aslı Hünel, yakın zamanda kaybettiğimiz Tanyeli, Filiz Akın ve Volkan Konak gibi isimleri andı. Yaşadığı duyguları dile getiren ünlü isim "İkinizi de kalbime sakladım. Babamı 4 yıl önce kovitten toprağa vermiştik. İkisi de nurlarda uyusun. Bu nasıl bir yıl annem gitti, arkadaşlarım, anneleri, babaları gitti. Dost, akrabalar gitti. Üzgünüm, her gün bir haber alıyorum. Rabbim hepinize, hepimize dayanma gücü versin. Mekanları cennet olsun" dedi.