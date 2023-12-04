Dua Lipa ile Romain Gavras ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve yönetmen sevgilisi Romain Gavras çifti ayrıldı. İlk kez mayıs ayında birlikte kırmızı halıya görüntülenmişlerdi.

Ayrılık kararında kariyeri etkili oldu

Çiftin ayrılık haberiyle ilgili The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, Lipa'nın üçüncü albüm hazırlığında ve yoğun olduğunu söylerken, çiftin yaz bitiminde yollarını ayırdığını belirtti.

Ünlü şarkıcının bu kararı almasında müzik kariyerinin etkili olduğu iddia edildi. Lipa'nın, albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istediği belirtildi.