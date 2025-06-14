Dua Lipa ve Callum Turner nişanlandı: Gerçekten özel bir duygu
Müzik dünyasının parlayan yıldızı Dua Lipa, bir süredir oyuncu sevgilisi Callum Turner ile haklarında çıkan nişan iddialarına nihayet açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" dedi.
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Dua Lipa ile Callum Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.
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Geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı konuşuluyordu. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzüktü.
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İddiaya göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi kabul etti.
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29 yaşındaki Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.