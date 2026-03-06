Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düşmüştü.

DUBAİ'DE MAHSUR KALMIŞLARDI

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

"EVİMİZE DÖNMÜŞ BULUNUYORUZ"

İlker Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu. Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.