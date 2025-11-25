Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, F1 turunda! Şık yarış kıyafetiyle dikkat çekti

Çiftin bu deneyimi sadece seyirci kalmakla sınırlı kalmadı. Grand Prix öncesinde, Beyoncé ve Jay-Z, pistte bir yarış otomobiline binerek özel bir tur attılar. Bu turu gerçekleştiren pilot ise, o dönemde Scuderia Ferrari adına yarışan ve Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan efsanevi isim Lewis Hamilton'dı. Hamilton'ın sürüşü sırasında yaşanan heyecan, sosyal medyada da yankı buldu.