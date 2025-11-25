Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, F1 turunda! Şık yarış kıyafetiyle dikkat çekti
Dünyaca ünlü müzik ve iş dünyası çifti Beyoncé ve Jay-Z, Formula 1 dünyasının en gözde etkinliklerinden biri olan Las Vegas Grand Prix'sinde yer aldı. 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Beyoncé, etkinliğin ruhuna uygun, dikkat çekici bir stil tercih etti. Ünlü şarkıcı, F1 yarışını seyrederken adeta podyumları aratmayacak özel tasarım bir yarış tulumu (racing suit) giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Motor sporlarının en prestijli etkinliklerinden biri olan Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si, dünya yıldızlarını ağırlamaya devam etti. Beyoncé ve Jay-Z gibi A listesindeki isimler, yarış hafta sonunun en çok ilgi çeken simaları arasındaydı.
22 Kasım 2025'te gerçekleşen bu yüksek profilli etkinlikte, 44 yaşındaki ABD'li şarkıcı Beyoncé, yarış atmosferine uygun olarak tasarlanmış, özel yapım ve cesur dekolteli bir yarış tulumu giymeyi tercih ederek dikkatleri üzerine çekti.
Çiftin bu deneyimi sadece seyirci kalmakla sınırlı kalmadı. Grand Prix öncesinde, Beyoncé ve Jay-Z, pistte bir yarış otomobiline binerek özel bir tur attılar. Bu turu gerçekleştiren pilot ise, o dönemde Scuderia Ferrari adına yarışan ve Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan efsanevi isim Lewis Hamilton'dı. Hamilton'ın sürüşü sırasında yaşanan heyecan, sosyal medyada da yankı buldu.
Beyoncé, bu anları kendi hesabından paylaşırken, F1 tarafından yayımlanan bir videoda ise Beyoncé'nin eşi Jay-Z'ye iyi olup olmadığını sorması ve Jay-Z'nin "Tamamen değil" ("Not entirely") şeklinde esprili bir yanıt vermesi, turdaki adrenalinin yüksek olduğunu gözler önüne serdi.